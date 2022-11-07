"У США є своє бачення перебігу війни": Жданов пояснив, чому Вашингтон тягне зі зброєю для України

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому США тягнуть з наданням зброї Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "УНІАН".

Зокрема, за словами експерта, мета США - вичерпати військовий потенціал РФ.

"На мій погляд, у США є своє бачення перебігу цієї війни. Розуміючи наші можливості і можливості РФ, вони роблять так, щоб Росія повністю вичерпала свій військовий потенціал. Вони намагаються зробити так, щоб завтра ніхто не міг оголосити ще одну хвилю мобілізації, зібрати армію і рушити на західні країни. Коли закінчиться мобресурс і гаубиці Д-1, коли вони будуть змушені зі зберігання знімати танки Т-34, тоді ми зможемо завдати повної військової поразки", - пояснив Жданов.

Більше того він додав, що коли Росія програє війну її нова влада змушена буде піти на відмову від ядерної зброї.

"Тоді вже (ред. - після повної поразки) нова влада, а вона на той час 100% буде нова, буде готова йти на компроміси і на позбавлення РФ ядерного арсеналу", - переконаний експерт.

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Нагадаємо, що Конгрес схвалив 60 мільярдів доларів допомоги Україні від початку повномасштабної війни без чітких умов. Напередодні Сполучені Штати виділили Україні 675 млн доларів військової допомоги та 2,2 млрд доларів довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками п'ятої зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині зазначив, що американський транш передбачає постачання гаубиць, боєприпасів до артилерії, автомобілі Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та інше обладнання.

Після масовоного ракетного обстрілу Росії 10 жовтня Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО. За даними Міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів.

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