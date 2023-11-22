У США є всі можливості забезпечити зброєю Україну та Ізраїль — Пентагон

Для цього необхідне відповідне рішення Конгресу.
У Сполучених Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно забезпечити всім необхідним Україну для протистояння російської агресії, а також Ізраїль, який веде боротьбу з бойовиками терористичного угруповання ХАМАС.
Про це під час пресбрифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
"Ми змогли надати Україні те, що їй потрібно під час її контрнаступу, і ми продовжимо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно у зимовий період. Ми можемо зробити це, і ми зможемо підтримати Ізраїль", - підкреслила Сінгх.
Таким чином вона відповіла на питання про публікації у ЗМІ, які стверджують, що після початку війни на Близькому Сході вини труднощі з постачанням зброї до України.
"Ми впевнені, що зможемо (робити – ред.) і те, й інше. І ми продовжимо працювати на обох напрямах",- зауважила представниця Пентагону.
Вона додала, що для реалізації цих зусиль необхідне рішення Конгресу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом зменшилося постачання снарядів Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що у Байдена пояснили, чому допомога Україні вигідна для США.
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