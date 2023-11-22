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У США є всі можливості забезпечити зброєю Україну та Ізраїль — Пентагон

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У США є всі можливості забезпечити зброєю Україну та Ізраїль — Пентагон

Пентагон / Фото: Associated Press

Для цього необхідне відповідне рішення Конгресу.

У Сполучених Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно забезпечити всім необхідним Україну для протистояння російської агресії, а також Ізраїль, який веде боротьбу з бойовиками терористичного угруповання ХАМАС.

Про це під час пресбрифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Ми змогли надати Україні те, що їй потрібно під час її контрнаступу, і ми продовжимо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно у зимовий період. Ми можемо зробити це, і ми зможемо підтримати Ізраїль", - підкреслила Сінгх.

Таким чином вона відповіла на питання про публікації у ЗМІ, які стверджують, що після початку війни на Близькому Сході вини труднощі з постачанням зброї до України.

"Ми впевнені, що зможемо (робити – ред.) і те, й інше. І ми продовжимо працювати на обох напрямах",- зауважила представниця Пентагону.

Вона додала, що для реалізації цих зусиль необхідне рішення Конгресу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом зменшилося постачання снарядів Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Байдена пояснили, чому допомога Україні вигідна для США.

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Дата публікації
Перегляди
82
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