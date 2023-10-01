У США задоволені перебігом українського контрнаступу — Жовква

Під час візиту до США президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден обговорювали перебіг контрнаступу ЗСУ.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква виданню ЛБ.

Він заявив, що питання українського контрнаступу стало першою темою розмови між лідерами України та США.

"Питання контрнаступу було одним із перших, які порушив Джо Байден. Він питав про те, яким є розвиток ситуації на полі бою і, що важливіше, – які плани України в контексті розвитку наступальних дій, які подальші перспективи", – зазначив Жовква.

Він зазначив, що у Сполучених Штатах задоволені перебігом українського контрнаступу.

"Запитували, що ще потрібно Україні, щоб ефективно продовжувати наступ, яка зброя необхідна для захисту українського населення та критичної інфраструктури напередодні зими та інтенсифікації ракетних атак. І як захистити "зерновий коридор", який зараз працює, та альтернативні маршрути доставки наших товарів, попри бажання Росії підірвати їхню роботу. Як ви знаєте, після візиту США оприлюднили черговий пакет військової допомоги, у який увійшли додаткові системи ППО різної дальності та снаряди до них", – наголосив заступник глави ОП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів, чого варто очікувати від росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що співзасновник DeepState Роман Погорілий окреслив ситуацію на лінії фронту й зазначив, що ворог намагається перехопити ініціативу, однак ЗСУ не зупинити.

Читайте також: