У США заговорили про контрнаступ ЗСУ та озвучили терміни його початку

У США вважають, що Росія теж намагається наступати.

У США вважають, що ЗСУ почнуть весняний контрнаступ уже найближчими тижнями.

Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт, пише "Укрінформ".

Постпредка США в ООН наголосила, що саме Україна визначає тактику дій та час проведення контрнаступу.

"Ми очікуємо, що українці будуть просуватися або розпочнуть власний весняний наступ найближчими тижнями", - наголосила чиновниця.

Джуліанн Сміт додала, що Росія також зараз намагається наступати, проте окупанти, ймовірно, не матимуть значних успіхів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський впевнений, що Україна звільнить свої території, а окупантів попередив, якщо вони не хочуть бути знищеними під час контрнаступу, "у них ще є час піти".

Також голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає невисокою ймовірність того, що Україні вдасться відкинути всі російські сили за межі своєї території цього року.

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