У США закінчуються ракети Patriot: The Guardian розповідає, що це означає для України

ЗРК "Patriot". / © AFP

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Сполучені Штати наразі мають у наявності лише близько 25% перехоплювачів Patriot, необхідних для виконання всіх військових планів Пентагону. Значне виснаження запасів, зокрема після перекидання систем на Близький Схід, змусило адміністрацію Трампа призупинити останні постачання ракет до України.

Про це пише видання The Guardian.

Загроза дефіциту критично важливих боєприпасів викликала занепокоєння у Пентагоні — настільки, що заступник міністра оборони Стівен Файнберг розпорядився тимчасово зупинити передачу озброєнь, щоб провести внутрішню перевірку.

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Рішення про тимчасове припинення, як стверджують чотири джерела, ухвалювалося з урахуванням висновків системи відстеження запасів боєприпасів, яка діє під егідою Об’єднаного комітету начальників штабів США. Вона показала, що рівень наявних ракет нижчий за мінімальний, рекомендований для стратегічних операцій.

Виснаження запасів почалося ще за адміністрації Байдена, коли США інтенсивно надавали військову допомогу Україні. Новий виток загострення відбувся на тлі операцій у Ємені та Ізраїлі, де США розмістили ще більше систем Patriot.

Ситуація стала критичною після рішення Трампа провести удар по ядерній інфраструктурі Ірану — тоді для перехоплення у відповідь було випущено близько 30 ракет. Після цього в офісі заступника міністра оборони Елбріджа Колбі підготували записку з варіантами скорочення постачання, яка й потрапила до рук Файнберга.

Попри те, що Колбі критикували за пріоритетну увагу до загрози з боку Китаю, за словами джерел, остаточне рішення ухвалив саме Файнберг, а міністр оборони Піт Хегсет його підписав.

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Це сталося у момент, коли Україна найбільше потребувала зброї: Росія розпочала масштабну повітряну кампанію, а ЗСУ відчувають гострий брак як високоточного озброєння, так і базових боєприпасів.

Окрім того, Україна не має змоги напряму закуповувати ракети у виробників, адже такі контракти зазвичай виконуються лише після того, як замовлення виконає Пентагон — першочерговий клієнт оборонних компаній США.

Рішення президента Дональда Трампа дозволити часткове відновлення поставок оборонних боєприпасів до України, ймовірно, пов’язане з його розчаруванням у Володимирі Путіні. У понеділок Трамп розкритикував російського лідера за нездатність сприяти завершенню війни.

Білий дім і Пентагон підтвердили, що нове постачання озброєння вже погоджено за вказівкою Трампа, однак не уточнили, чи ця партія не порушить критично низький рівень запасів у США.

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“Операція “Опівнічний молот” довела, що американські війська залишаються сильними, як ніколи. Президент Трамп прагне припинити кровопролиття та наказав надати Україні додаткові оборонні засоби”, — заявила прессекретарка Білого дому Ганна Келлі.

За словами джерел, хоча Трамп публічно висловлював занепокоєння розміром фінансової допомоги Києву, справжньою проблемою залишається обмежена спроможність американської оборонної промисловості швидко відновлювати власні запаси.

Наразі США передають зброю Україні двома шляхами: зі складів Пентагону, а також через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), за якою Міноборони укладає контракти з виробниками для постачання нової техніки. Проте обидва механізми опинилися під загрозою через пріоритетне спрямування ресурсів на внутрішнє поповнення арсеналу.

Зокрема, до нового пакету допомоги увійшли десятки ракет Patriot, ракети класу “повітря–повітря” AIM-7 Sparrow, протитанкові ракети Hellfire, високоточні GMLRS для реактивної артилерії та протитанкові гармати.

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Найгостріше питання стосується саме Patriot — США виробляють лише близько 600 таких перехоплювачів на рік, у той час як Іран, згідно з оцінками розвідки, має понад 1000 балістичних ракет, які можуть бути використані проти американських сил у разі відновлення конфлікту з Ізраїлем.