У США заперечили надання розвідданих ЗСУ для ударів по території Росії

Сполучені штати Америки не надають Збройним Силам розвідувальні дані для можливих ударів по території Росії.

Про це заявив представник міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

Він зазначив, що розмови про те, що США надають Україні розвіддані для ударів по Росії, є абсурдними.

«Ми не воюємо з Росією і не шукаємо війни з Росією. Ми зосереджені виключно на підтримці оборони України. І так ми продовжуватимемо робити», – сказав Пет Райдер.

Генерал додав, що Пентагон регулярно консультується з Києва щодо військової допомоги та бойових дій.

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Додамо, що у п'ятницю, 3 березня, Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Києву на суму 400 мільйонів доларів. У той самий день американський лідер Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі.

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