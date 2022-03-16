У США заявили, що Путіну не вдається захопити Україну і він почав погрожувати країнам Заходу

У США заявили, що Путіну не вдається захопити Україну і він почав погрожувати країнам Заходу

Якщо Росія все ж завдасть удару по країнах Заходу, то отримає негайну відповідь від НАТО.

Президент країни-агресорки Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, почав погрожувати атаками і країнам Заходу через невдалі спроби Москви захопити Україну.

Про це заявила тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу.

"Перш за все, я хочу сказати, що президент Путін почав погрожувати атаками на країни Заходу, оскільки вдалося перешкодити його спробам захопити Східну і Центральну Україну", - заявила Квін.

За її словами, Путін планував захопити Україну за 10 днів, але зіткнувся з опором українських військових і територіальної оборони. Вона уточнила, якщо Росія все ж завдасть ракетного удару по країнах Заходу, то отримає негайну відповідь від НАТО.

"Якщо президент Путін зробить хоча б крок на територію НАТО, Північноатлантичний союз відповість. Ми відстежуємо ситуацію дуже ретельно і сподіваємося, що Путін не вдасться до таких дій", - наголосила представниця США.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що поки Володимир Путін залишається при владі, Росія не піде ні на які поступки Україні.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Володимир Путін політично уже програв війну в Україні, а у військовому плані він її не виграє.

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