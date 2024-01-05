У США заявили, що Росія не досягла і вже не досягне своїх цілей в Україні

Диктатор Путін розраховував захопити Київ та встановити контроль над Україною.
Росія зазнала невдачі після того, як почала війну проти України та сподівалась про становлення контролю над всією країною.
Про це заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер, інформує Голос Америки.
У Держдепі заявили, що російський диктатор Путін розраховував захопити Київ та встановити контроль над Україною.
"Це цілком зрозуміло, що Росія зазнала невдачі. Наша оцінка: вони не можуть захопити Київ. Путін не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети, яка полягає в тому, щоб підкорити всю Україну", - зазначив він.
Крім того, Міллер заявив, що у США бачать, як Україна розбудовує свою економіку та армію, тому вона здатна "міцно стояти на ногах".
"Ситуація на полі бою буде дуже важкою без додаткової підтримки від США, і ми вважаємо, що нам потрібно продовжувати українців підтримувати, і ми думаємо, що Конгрес зрештою це зробить", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США спростували інформацію про наміри утилізувати ракети ATACMS.
Крім того, ми раніше інформували, що українські пілоти у США завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року.
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