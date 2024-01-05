У США заявили, що Росія не досягла і вже не досягне своїх цілей в Україні

Росія зазнала невдачі після того, як почала війну проти України та сподівалась про становлення контролю над всією країною.

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Про це заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер, інформує Голос Америки.

У Держдепі заявили, що російський диктатор Путін розраховував захопити Київ та встановити контроль над Україною.

"Це цілком зрозуміло, що Росія зазнала невдачі. Наша оцінка: вони не можуть захопити Київ. Путін не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети, яка полягає в тому, щоб підкорити всю Україну", - зазначив він.

Крім того, Міллер заявив, що у США бачать, як Україна розбудовує свою економіку та армію, тому вона здатна "міцно стояти на ногах".

"Ситуація на полі бою буде дуже важкою без додаткової підтримки від США, і ми вважаємо, що нам потрібно продовжувати українців підтримувати, і ми думаємо, що Конгрес зрештою це зробить", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США спростували інформацію про наміри утилізувати ракети ATACMS.

Крім того, ми раніше інформували, що українські пілоти у США завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року.

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