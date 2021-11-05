У США заявили, що стежать за пересуванням військ РФ на кордоні з Україною

У США заявили, що стежать за пересуванням військ РФ на кордоні з Україною

У місії США в ОБСЄ наголосили, що будь-які ескалаційні дії з боку РФ викличуть "велике занепокоєння".

США ознайомлені з інформацією про про незвичну військову активність Російської Федерації біля кордону з Україною та уважно стежать за розвитком ситуації.

Відповідну заяву в.о. заступника керівника місії США в ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер озвучила під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 листопада у Відні, повідомляє "Укрінформ".

"Нам відомі публічні повідомлення про незвичну військову активність Росії поблизу України. Я не можу говорити про російські наміри, але ми, як завжди, уважно спостерігаємо за регіоном", - вказала вона.

Розенсток-Сіллер наголосила, що будь-які ескалаційні або агресивні дії з боку РФ "будуть викликати велике занепокоєння" у США.

"Ми продовжуємо підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України", - вказала дипломатка.

Вона також нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, забрала понад 13 тисяч життів, а десятки тисяч людей отримали поранення. Ще близько 1,6 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами.

"Ми закликаємо Росію припинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов'язання та вивести свої сили з суверенної території України", - підкреслила представниця місії США в ОБСЄ.

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