У США заявили, що війна в Україні загрожує підірвати стабільність не тільки в Європі, а й у всьому світі

У США заявили, що війна в Україні загрожує підірвати стабільність не тільки в Європі, а й у всьому світі

У США заявили, що війна в Україні може підірвати стабільність у всьому світі

Війна в Україні загрожує підірвати стабільність не тільки в Європі, а й у всьому світі. Він додав, що ризик конфлікту між великими країнами збільшується.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на слуханнях підкомітету Сенату з асигнувань з оборонного бюджету, повідомляє CNN.

"Російське вторгнення в Україну загрожує підірвати не тільки стабільність в Європі, але і глобальний світ", - зазначив він.

За словами Міллі, США знаходяться в критичній та історичній геостратегічній точці, коли американські збройні сили повинні одночасно підтримувати постійну боєготовність і модернізуватися.

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"Якщо ми цього не зробимо, то ризикуємо безпекою майбутніх поколінь", - додав він.

Воєначальник також заявив, що світ стає все більш нестабільним. Він зазначив, що ризик серйозного міжнародного конфлікту між великими країнами збільшується.

Своєю чергою президент США Джо Байден наголошує, що Росія – агресор, а світ має притягнути її до відповідальності.

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