У Старобільську Луганської області в повітря злетіло чергове авто з колаборантом

В окупованому Старобільську Луганської області підірвали автомобіль з місцевим колаборантом.

Наразі зрадник живий, його госпіталізували.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"В окупованому Старобільську "добрі люди" підірвали автівку з місцевим колаборантом - "начальником МРЕО". Він в лікарні", - написав Гайдай.

Він переконаний, що після цього окупанти спробують знайти партизанів, які причетні до вибуху, однак їм нічого не вдасться.

"Напевно, орки сьогодні за традицією почнуть пошукові операції партизанів, вкотре не знайдуть, скажуть, що колаборант палив за кермом", - написав Гайдай.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня у Мелітополі теж пролунали потужні вибухи, після яких загорілась захоплена окупантами будівля МВС.

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