У Старобільську місцеві жителі зняли символіку фейкової "ЛНР" та повісили прапор України: відео

Участь в акції взяло багато людей.

У м. Старобільськ Луганської області місцеві жителі вийшли на масштабну акцію. Вони зняли з флагштоку ганчірку фейкової "ЛНР" та повісили український стяг.

Про це у соцмережах повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай.

На відео видно, як у центрі зібрався натовп людей, які спочатку зняли ганчірку фейкової "ЛНР", а потім на цьому місті повісили прапор України. Також люди виконали національний гімн. На відео видно, що до флагштоку в місті прийшло багато людей.

"Луганщина нескорена! Гімн, коли кожна рука до серця. Старобільськ - нема слів. Все буде Україна!", - написав Гайдай.

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