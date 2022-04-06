У Ставропольському краї помітили алею з убитими на війні в Україні російськими ВДВшниками

Вся алея складається зі свіжих могил.

У місті Михайлівську Ставропольського краю місцеві мешканці помітили алею із загиблими в Україні російськими солдатами.

Відповідне відео з'явилося у соціальних мережах.

За словами чоловіка, який знімав відео, загиблі – ВДВшники. Вся алея складається зі свіжих могил, у центрі є навіть якийсь меморіал — очевидно, там похований хтось із офіцерів.

"Цвинтар. Місто Михайлівськ. Усі пацани — ВДВшники. А ось останній, по ходу, морпіх", — прокоментував чоловік крайню могилу.

Читайте також: