У Ставропольському краї помітили алею з убитими на війні в Україні російськими ВДВшниками

Вся алея складається зі свіжих могил.
У місті Михайлівську Ставропольського краю місцеві мешканці помітили алею із загиблими в Україні російськими солдатами.
Відповідне відео з'явилося у соціальних мережах.
За словами чоловіка, який знімав відео, загиблі – ВДВшники. Вся алея складається зі свіжих могил, у центрі є навіть якийсь меморіал — очевидно, там похований хтось із офіцерів.
"Цвинтар. Місто Михайлівськ. Усі пацани — ВДВшники. А ось останній, по ходу, морпіх", — прокоментував чоловік крайню могилу.
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