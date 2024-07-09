У стилі Першої світової: Forbes пише, що Україна збиває ворожі дрони зі старих літаків А-22

Сили оборони України також використовують літаки А-22 як ударні безпілотники, начиняючи їх вибухівкою.

Українські авіатори залучають старі гвинтові літаки 1970-х років у стилі Першої світової війни для боротьби з російськими безпілотниками. Дедалі більше українців готуються піднятися в небо на повільних гвинтових літаках і полювати на російські дрони.

Про це повідомляє Forbes.

Повідомляється, що напередодні в соцмережах почало поширюватися відео, на якому зафіксовані екіпажі ГУР Міноборони України на спортивному літаку "Аеропракт А-22" місцевого виробництва. На ролику стрілець на лівому боковому сидінні двомісного літака націлюється на безпілотник-мішень зі своєї штурмової гвинтівки.

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Видання вказує, що ця тактика української розвідки не відрізняється від тактики на півдні держави, де для збиття дронів бійці підіймаються у повітря на навчально-тренувальному літаку Як-52. Стрілець на задньому сидінні літака веде вогонь з рушниці по дронах, які летять повільно на низькій висоті.

"Методи екіпажу Як-52 ефективні і, мабуть, найголовніше, недорогі. Українські сили не можуть дозволити собі стріляти найбільшими та найкращими ракетами ППО, які можуть важити сотні кілограмів і коштувати мільйони доларів за одиницю, по 14-кілограмовому безпілотнику "Орлан-10", який коштує всього 100 000 доларів", – зазначається у статті.

Водночас використання літаків Як-52 або А-22 коштує всього кілька сотень доларів на годину. А кілька рушничних гільз або набоїв "коштують майже нічого".

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Повідомляється, що Сили оборони України використовують у бойових діях літаки А-22 за 90 тис. дол. як ударні безпілотники. Їх переобладнують для автономного польоту та начиняють вибухівкою. Тож такі літаки здатні пролетіти сотні кілометрів углиб російської території, щоб уразити військові та промислові цілі.

Двигун літака А-22 Rotax генерує 100 кінських сил, а двигун Ведєнєєва Як-52 – 360. Завдяки хорошому співвідношенню потужності до ваги Як-52 може бути кращим у щільному поворотному бою з дроном.

В публікації йдеться, що Україна відчайдушно намагається збити десятки російських розвідувальних дронів, які щодня майже безкарно літають над містами та базами.

"Минулого тижня протягом трьох днів російські безпілотники літали над українськими аеродромами, виявляючи цілі для балістичних ракет "Іскандер". Під час цих нальотів українці втратили щонайменше три коштовні винищувачі – усе тому, що вони не змогли збити безпілотники до того, як дрони виявили літаки на землі", – вказано у статті.

Автори додають, що спортивний літак для повітряних боїв може бути не найкращим варіантом для захисту аеродрому. Така машина може становити небезпеку для бойових літаків під час зльоту та посадки. Але якщо А-22 або інші легкі літаки зможуть захистити, скажімо, міста на півдні України, вони можуть звільнити важчу наземну ППО для переміщення на вразливі авіабази.

Як Україна збиває ворожі дрони зі старих літаків А-22 – відео

До слова, в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що протягом 8 липня українські захисники неба знищили п’ять російських розвідувальних безпілотників на півдні держави.

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