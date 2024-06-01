У стилі пропаганди РФ: журналіст Карлсон заявив про "зраду США і зникнення України"

Скандальний американський журналіст та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон зробив чергову заяву у дусі кремлівської пропаганди. Так, він "спрогнозував", що Україна нібито "перестане існувати через 50 років", а також звинуватив владу США у "зраді України".

Про це пише OBOZ.ua.

Свій "прогноз" Такер видав під час бесіди із сином 45-го президента США Дональдом Трампом-молодшим.

Карлсон, зокрема заявив, що на території України за кілька десятків років житимуть "мігранти з третього світу".

"Вони заповнять Україну мігрантами з третього світу, і Україна перестане існувати через 50 років", - сказав Карлсон.

Також журналіст заявив, що США "розпродають" українські території "іноземним інвесторам" і що жодна держава "не зрадила Україну так, як це зробили США".

Нагадаємо, Такер Карлсон після інтервʼю з Путіним працевлаштувався у Росії – подробиці.

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