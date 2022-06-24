Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У стилі "Супер Маріо": українські бійці знищили окупанта зі штурмовика (відео)

Дата публікації
Перегляди
1616
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У стилі "Супер Маріо": українські бійці знищили окупанта зі штурмовика (відео)

Скриншот з відео

Українські військові опублікували відеозапис, на якому зафіксована ліквідація російського окупанта за допомогою удару з бойового літака.

Зауважимо, що російського армійця знищили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Відповідний ролик опублікований на Facebook-сторінці бригади.

Зокрема, на кадрах видно, як самотній окупант намагається втекти від своєї долі, петляючи поміж дерев та кущів. Тим часом український штурмовик супроводжує загарбника в повітрі і в якийсь момент абсолютно влучно скидає на нього боєприпас. Опісля російський військовий падає на місці.

Зауважимо, що відео зняте в стилі відомої відеогри "Супер Маріо" з відповідним звуковим супроводом.

"GAME OVER: полювання штурмовиків 128-ї бригади на орка", – йдеться у підписі бійців до ролика.

GAME OVER: полювання штурмовиків 128 бригади на орка

GAME OVER: полювання штурмовиків 128 бригади на орка

Опубліковано 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон Пʼятниця, 24 червня 2022 р.

Нагадаємо, український захисник збив російський вертоліт та присвятив цю перемогу своїй одномісячній дитині.

Читайте також:

Українські воїни отримали бойові авто рашистів "у подарунок"

Українські воїни отримали бойові авто рашистів "у подарунок"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

 
Наступна публікація