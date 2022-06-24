У стилі "Супер Маріо": українські бійці знищили окупанта зі штурмовика (відео)

Українські військові опублікували відеозапис, на якому зафіксована ліквідація російського окупанта за допомогою удару з бойового літака.
Зауважимо, що російського армійця знищили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Відповідний ролик опублікований на Facebook-сторінці бригади.
Зокрема, на кадрах видно, як самотній окупант намагається втекти від своєї долі, петляючи поміж дерев та кущів. Тим часом український штурмовик супроводжує загарбника в повітрі і в якийсь момент абсолютно влучно скидає на нього боєприпас. Опісля російський військовий падає на місці.
Зауважимо, що відео зняте в стилі відомої відеогри "Супер Маріо" з відповідним звуковим супроводом.
"GAME OVER: полювання штурмовиків 128-ї бригади на орка", – йдеться у підписі бійців до ролика.
GAME OVER: полювання штурмовиків 128 бригади на орка
GAME OVER: полювання штурмовиків 128 бригади на оркаОпубліковано 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон Пʼятниця, 24 червня 2022 р.
Нагадаємо, український захисник збив російський вертоліт та присвятив цю перемогу своїй одномісячній дитині.
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