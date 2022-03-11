"У стіні застрягла одна із випущених ракет, яка не вибухнула": що відбувається в інтернаті під Ізюмом, який атакувала РФ

"У стіні застрягла одна із випущених ракет, яка не вибухнула": що відбувається в інтернаті під Ізюмом, який атакувала РФ

В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Інтернат в Осколі під Ізюмом, що в Харківській області, Росія обстріляла з "Граду", а потім ще й атакувала з літака. У стіні закладу застряг боєприпас — одна з ракет не вибухнула.

Про це повідомив директор обласного департаменту соцзахисту Юрій Шпарага.

За його даними, будівля інтернату внаслідок обстрілу сильно пошкоджена. Там немає ні тепла, ні електроенергії, ні води. На щастя, люди не постраждали.

"Градом по психоневрологічному інтернату…., але це ще не все…, будівлю атакував військовий літак. Пошкоджено будівлю, відсутнє тепло, електроенергія, вода, підопічні та персонал живі. У стіні будівлі застряв боєприпас, одна із випущених ракет, яка не вибухнула.. Йдеться про Оскільський психоневрологічний інтернат в Ізюмському районі, Харківської області. До війни це була краща установа подібного профілю в Харківській області. Готується евакуація підопічних і персоналу", - написав Юрій Шпарага.

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