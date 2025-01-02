"У сто разів краще, ніж у нас": комбат Верес дав несподівану оцінку російських дронів

У новітній електронній війні із застосуванням дронів підрозділи російських окупантів, які протистоять батальйону К-2, значно краще забезпечені, ніж українські бійці.

Про це сказав командир цього батальйону, Герой України Кирило Верес в інтерв’ю “Армія TV”.

“За забезпеченням — в сто разів краще, ніж у нас... У них все топово — топове забезпечення від держави всім”, — зізнався він.

Водночас Кирило Верес зауважив, що зовні російський дрон, який стандартно має 10 дюймів і завантажений вибухівкою 2-2,5 кг, можливо, має страшненький і навіть потворний вигляд, але “він летить”.

“Хай з них сміються, але він летить на своїх 17-20 км”, — сказав він.

Також, за словами Вереса, росіяни уміло застосовують засоби радіоелектронної боротьби.

“Класно вони вміють все робити... Перші два мої дрони політають, потім вони знімають чохли, включають РЕБ”, — наголосив він.

Комбат зазначив, що через такі дії противника раз на декілька тижнів змушений змінювати позицію операторів FPV-дронів.

“На початку війни з однієї позиції міг пів року літати. Тепер треба міняти. Все зчитують, зіскановують. Ми перехоплюємо, вони перехоплюють. Війна технологій, тільки бідна піхота від цього страждає”, — підсумував він.

Нагадаємо, російські військові активніше використовують дрони на оптоволоконному управлінні, водночас не приділяючи великої уваги втратам звичайних FPV-дронів.

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