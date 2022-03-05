У столиці Латвії вулицю, де розташоване посольство Росії, назвуть "вулицею Незалежності України"

Таким чином країна вирішила підтримати Україну.

У Ризі, столиці Латвії, вирішили назвати частину вулиці, де розташоване посольство РФ, "вулицею Незалежності України".

Про це повідомила Ризька дума на офіційній сторінці у Facebook.

У повідомленні зазначається, що таким чином країна вирішила підтримати Україну, яка захищається від нападів російських окупантів.

"Щоб висловити найсильнішу підтримку героїчній боротьбі українського народу, Рига перейменує ділянку вулиці Антоніяса, на якій розташоване посольство Російської Федерації в Латвії, на "вулицю Незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Вільнюсі вирішили перейменувати вулицю, де розташоване посольство Росії. Її назвуть "вулицею Героїв України".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

особового складу – близько 9000 осіб,

танків ‒ 217,

бойових броньованих машин – 900,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ — 42,

кошти ППО – 11,

літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),

вертольотів – 31 (інформація уточнюється),

автомобільної техніки — 374,

легкі швидкісні катери — 2,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: