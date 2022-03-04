У столиці затримали диверсанта: збирав відомості про розташування військови частин

У столиці затримали диверсанта: збирав відомості про розташування військови частин

Чоловіка затримали у метро.

Оперативники Нацполіції затримали у Києві диверсанта, який збирав відомості про розташування військових частин, блок-постів, техніки Нацгвардії та ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Чоловіка затримали на одній зі станцій метрополітену. Оперативники карного розшуку звернули на нього увагу, адже він нервував і дивно поводився. Під час поверхневого огляду поліцейські було виявлено фотоапарат, ноутбук, флеш-накопичувачі та сім-карти.

У комп’ютері він зберігав фотографії місць розташування на території столиці військових частин, блок-постів та техніки Нацгвардії і Збройних Сил України.