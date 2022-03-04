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У столиці затримали диверсанта: збирав відомості про розташування військови частин

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У столиці затримали диверсанта: збирав відомості про розташування військови частин

Чоловіка затримали у метро.

Оперативники Нацполіції затримали у Києві диверсанта, який збирав відомості про розташування військових частин, блок-постів, техніки Нацгвардії та ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Чоловіка затримали на одній зі станцій метрополітену. Оперативники карного розшуку звернули на нього увагу, адже він нервував і дивно поводився. Під час поверхневого огляду поліцейські було виявлено фотоапарат, ноутбук, флеш-накопичувачі та сім-карти.

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У комп’ютері він зберігав фотографії місць розташування на території столиці військових частин, блок-постів та техніки Нацгвардії і Збройних Сил України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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