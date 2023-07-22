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У ЗСУ показали, як доставляють звʼязок бійцям за допомогою дрона: відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У ЗСУ показали, як доставляють звʼязок бійцям за допомогою дрона: відео

У СтратКомі ЗСУ показали, як доставляють звʼязок бійцям за допомогою дрона: відео / Фото: Associated Press

Військові знаходять різні креативні рішення для того, щоб доставити все необхідне побратимам в окопи.

У ЗСУ показали, як доставляють до українських військових "на нулі" звʼязок та інші необхідні речі за допомогою дрона.

Відповідне відео зʼявилося на сторінці СтратКому ЗСУ в Telegram.

"Дрони бувають не лише ударними, але й допомагають доставляти на передову критично необхідні речі. Про це у відео 125-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

На кадрах військові показали, як прикріплюють все необхідне до безпілотника і влучно скидають засоби звʼязку для бійців в окопи.

У СтратКомі ЗСУ показали, як безпілотником доставляють звʼязок до військових "на нулі"

У СтратКомі ЗСУ показали, як безпілотником доставляють звʼязок до військових "на нулі"

Нагадаємо, Україна отримає вантажні безпілотники Malloy від Великої Британії. Вони здатні переміщати обладнання, зброю та навіть поранених. Відео роботи цих дронів можна побачити в матеріалі.

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Дата публікації
Перегляди
369
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