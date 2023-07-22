У ЗСУ показали, як доставляють звʼязок бійцям за допомогою дрона: відео

Військові знаходять різні креативні рішення для того, щоб доставити все необхідне побратимам в окопи.
У ЗСУ показали, як доставляють до українських військових "на нулі" звʼязок та інші необхідні речі за допомогою дрона.
Відповідне відео зʼявилося на сторінці СтратКому ЗСУ в Telegram.
"Дрони бувають не лише ударними, але й допомагають доставляти на передову критично необхідні речі. Про це у відео 125-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
На кадрах військові показали, як прикріплюють все необхідне до безпілотника і влучно скидають засоби звʼязку для бійців в окопи.
Нагадаємо, Україна отримає вантажні безпілотники Malloy від Великої Британії. Вони здатні переміщати обладнання, зброю та навіть поранених. Відео роботи цих дронів можна побачити в матеріалі.
Читайте також: