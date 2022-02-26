У Стрию перевіряють інформацію про спробу захопити військову частину

Львівщина вже прийняла 2 тисяч біженців, готові прийняти ще понад 30 тисяч

Військову частину у місті Стрий, начебто, спробували захопити, але ця інформація перевіряється.

Про це заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Ще одна ситуація гостра також перевіряється по військовій частині у Стрию, також поступила така інформація, поки ніхто не розповсюдив, кажу - інформація перевіряється, неперевірена», - зазначив він.

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Проте про висадку десанту в Бродах спростував. «По Бродах абсолютна інформація не підтверджена, ніякої висадки, жодної висадки десанту не було, жодної ворожої групи у Бродах не було, аеропорт під контролем Нацгвардії і частини, яка там розміщена, вертольот на відео, який там піднімався - наш вертольот. Наші військові частини проводять вилити в рамках військової операції, а мета військової операції залишається секретом», - додав він.

Зазначається, що Львівщина вже прийняла 2 тисяч біженців, готові прийняти ще понад 30 тисяч. На їхні потреби зібрало 2 мільйони гривень.

Містом ходить чимало людей з валізами, очевидно - це біженці. Громадський транспорт курсує.

На всіх в’їздах до міста станом на ранок заторів не було, натомість є блокпости, біля яких чергують правоохоронці. Людей просять не фотографувати їх.