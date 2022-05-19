У суді допитали росіян, які із "Граду" обстрілювали Харківщину

На початку повномасштабного вторгнення РФ обвинувачувані зарядили “Град”, перетнули кордон з Україною та здійснили обстріл у напрямку Харкова.

У Котелівському районному суді Полтавської області розпочався судовий процес у справі, фігурантами якої є двоє російських військових - Олександр Бобикин та Олександр Іванов. Їх звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

У четвер, 19 травня, відбулося першого судове засідання, яке транслювали на сайті суду.

На лаві підсудних - російські військові, які потрапили в полон під час вторгнення до України.

Водій-зарядник бойової машини “Град” Олександр Бобикин та навідника Олександр Іванов у складі бригади, в якій вони служили, 22 лютого прибули до Новоолександрівки Бєлгородської області РФ. Там вони “отримала інформацію про підготовку воєнної операції проти України”.

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В обвинувальному висновку йдеться, що Бобикін та Іванов зарядили "Град" снарядами, після чого з території села Малинівки Бєлгородської області за наказом командира бригади вистрелили у напрямку Харківської області. Потім військові знову зарядили “Град”, перетнули кордон з Україною та вистрелили у напрямку Харкова. Снаряди потрапили в житлові будинки у Козачій Лопані та ветеринарний ліцей у селищі Ветеринарне під Дергачами.

Коли військову колону, в якій перебували Олександр Бобикин та Олександр Іванов, було розбито ЗСУ, обидва потрапили в полон.

Бобикін та Іванов на суді повністю визнали провину та погодилися давати свідчення. У зв'язку із цим прокурор просив розглядати справу без дослідження доказів. Обвинувачені не заперечували.

Суд допитав обох обвинувачених. За словами Бобикина, він дізнався про заплановані “навчання” у грудні 2021 року. На початку лютого 2022 року разом із товаришами по службі виїхав до Курська, а потім — до Малинівки Білгородської області. Там командування сказало військовим, що вони “заходитимуть на територію України”. При цьому у них відібрали телефони та годинники.

Іванов підтвердив слова Бобикина. Обидва заявили, що не знали, куди саме стріляють. Про те, що снаряди потрапили на територію Харківської області, дізналися вже під час слідства. За словами Іванова, частина його товаришів по службі відмовилася виконувати цей наказ.

Суд оголосив перерву до 26 травня.

Нагадаємо, 19 травня російські окупанти вкотре обстрілювали Харків і область. Внаслідок ударів ворога одна людина загинула, ще 5 отримали поранення.

У Харкові попри обстріли розбирають завали у зруйнованих багатоповерхівках

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