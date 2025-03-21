У Суджі горить газовимірювальна станція: пожежу видно навіть з Курська

Росіяни традиційно в атаці звинувачують українців.
Сильна пожежа спалахнула у ніч проти 21 березня 2025 року на газовимірювальній станції "Суджа", що на кордоні із Сумщиною.
Про це йдеться у повідомленні у соцмережах.
Через неї, за попередньою інформацією, проходить або проходив транзитний коридор постачання російського газу до Європи – так званий УПУ, "Уренгой – Помари – Ужгород". Діаметр газопроводу – 1420 мм.
В РФ традиційно звинувачують Україну в атаці.
Місцеві ТГ-канали пишуть, що вогняний смолоскип видно навіть з Курська та Бєлгородського району.
Офіційної інформації від влади наразі немає.
Раніше повідомлялося, що вночі, 20 березня, безпілотники атакували Саратов та Енгельс.
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