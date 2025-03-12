У Суджі тривають бої: російські війська намагаються закріпитися в місті

Наступ у Курській області почався в ніч на 7 березня, коли російські війська активізували атаки, зосередивши зусилля на вогневому контролі дороги Суми-Юнаківка-Суджа.

Російські війська увійшли в Суджу Курської області, де тривають бої. Це сталося після того, як вони встановили вогневий контроль над дорогою Юнаківка-Суджа – ключовим шляхом до міста з Сумщини. Також на просування росіян у східній частині Суджі, зокрема з боку селища Мирний.

Про ситуацію "Суспільному" повідомив український військовий, підрозділ якого перебуває в Курській області.

Тим часом у російських пропагандистських каналах поширюють відео, на якому військові нібито перебувають у центрі міста. Кадри справді схожі на Совєтську площу, проте дата зйомки залишається невідомою.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні повідомив, що українські захисники напередодні відбили 33 атаки російських військових у Курській області.

Раніше стало відомо, що російські війська прорвали український рубіж оборони південніше Суджі. За словами українського військового, це стало можливим передусім через використання росіянами підрозділів солдатів КНДР.

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Наступ у Курській області почався в ніч на 7 березня, коли російські війська активізували атаки, зосередивши зусилля на вогневому контролі дороги Суми-Юнаківка-Суджа. В ОТУ "Курськ" підтвердили масштабні штурмові дії з боку Коренєва на Суджу, а також у районах Новоіванівки, Малої Локні та на південь від Суджі.

Нагадаємо, на Курщині фіксується суттєве просування армії РФ. Так, на картах бойових дій за 10 та 11 березня видно, що зона, яку контролювали Сили оборони в Курській області, помітно зменшилася.