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У Сухопутних військах пояснили, як далі буде відбуватися мобілізація в Україні

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У Сухопутних військах пояснили, як далі буде відбуватися мобілізація в Україні

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Мобілізація в Україні нині залежить від потреб на фронті.

Водночас про демобілізацію та повернення додому не йдеться, адже за законом, під час воєнного стану мобілізація триває до його скасування.

Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач у розмові з Liga.net.

"Мобілізація напряму залежить від потреб в доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах ускладнюватиметься, всі завдання по мобілізації будуть виконані", - сказав Роман Горбач. 

За його словами, наразі хвиль мобілізації як таких в Україні немає. 

"Мобілізація залежить від потреб на фронті. Тобто фактично вона відбувається постійно: коли ЗСУ зазнають втрат – загиблими або пораненими, яким потрібно лікуватися та відновлюватися, коли треба змінити солдатів, що кілька місяців перебували на передовій", - пояснив він. 

Нагадаємо, воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжать ще на 3 місяці.

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