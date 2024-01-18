У Сумах через збиті уламки "Шахеда" виникла пожежа (фото)

Минулося без жертв та постраждалих.

Ввечері 17 січня, внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда", у Сумах сталася пожежа.

Про це повідомили у ДСНС.

"Внаслідок падіння уламків від збитого ворожого БпЛА відбулось руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки", - зазначили рятувальники.

Зранку, 18 січня, в ОВА повідомили, що всього було збито шість безпілотників.

За попередніми даними, поранених людей немає.

Нагадаємо:

У ніч проти 18 січня російські окупанти атакували Україну 33 ударними безпілотниками "Shahed" з Приморсько-Ахтарська та Курської області, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області — били по Харківщині.

Сили ППО знищили 22 російські дрони. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. Основними напрямками ударів були південь і північ.

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