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У Сумах після артобстрілу точаться вуличні бої, а до Тростянця зайшов ворог

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У Сумах після артобстрілу точаться вуличні бої, а до Тростянця зайшов ворог

Сумська обласна військова адміністрація повідомила про два артобстріли.

Сумчан закликають залишатись в укриттях, адже на вулицях точаться бої. До того ж був артобстріл.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація

"Був артобстріл - двома пострілами. А наразі у місті вуличні бої. Тому людей просять не виходити на вулицю", - значиться в повідомлення.

Також неспокійно на Сумщині. Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін, зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею. Таку інформацію отримали від голови Тростянецької громади, Юрія Бови.

"У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги. Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб. Хочу сказати, що міська влада – працює. Навіть у таких умовах. Забезпечуємо людей їжею, хліб печеться. Територіальна оборона працює", - йдеться в повідомленні.

Опубліковано Сумська обласна військова адміністрація Вівторок, 1 березня 2022 р.

 Нагадаємо, раніше повідомили, що на Сумщині працює Байрактар. "Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – Гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району. Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близкько 100 одиниць, в основному танки та БТР", - додали у відомстві. 

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Українські військові дають гідну відсіч армії ворога

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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