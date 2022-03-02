У Сумах після артобстрілу точаться вуличні бої, а до Тростянця зайшов ворог

У Сумах після артобстрілу точаться вуличні бої, а до Тростянця зайшов ворог

Сумська обласна військова адміністрація повідомила про два артобстріли.

Сумчан закликають залишатись в укриттях, адже на вулицях точаться бої. До того ж був артобстріл.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація

"Був артобстріл - двома пострілами. А наразі у місті вуличні бої. Тому людей просять не виходити на вулицю", - значиться в повідомлення.

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Також неспокійно на Сумщині. Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін, зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею. Таку інформацію отримали від голови Тростянецької громади, Юрія Бови.

"У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги. Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб. Хочу сказати, що міська влада – працює. Навіть у таких умовах. Забезпечуємо людей їжею, хліб печеться. Територіальна оборона працює", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомили, що на Сумщині працює Байрактар. "Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – Гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району. Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близкько 100 одиниць, в основному танки та БТР", - додали у відомстві.