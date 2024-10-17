У Сумах росіяни повторно вгатили по медиках та рятувальниках під час надання допомоги

Сьогодні вночі та рано-вранці, 17 жовтня, окупанти атакували FPV дронами Зноб-Новгородську громаду.

Про це повідомили в ОВА Сумської області.

"Внаслідок обстрілу сталася пожежа в квартирах мешканців двоповерхового будинку, також зайнявся легковий автомобіль. У той час, коли людям надавалась допомога, росіяни здійснили повторні удари, спрямувавши FPV дрони на автівки екстрених служб: швидку і пожежний автомобіль. Техніка постраждала, але попри все, людей вдалось врятувати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня 2024 року пізно ввечері ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру міста Суми.

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