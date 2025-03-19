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У Сумах сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні: перші подробиці

У Сумах сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні: перші подробиці

У Сумах після ворожої атаки дронами 18 березня проводяться евакуаційні заходи / Фото: ТСН.ua

У Сумах проводяться евакуаційні заходи після російської атаки 18 березня 2025 року.

Стала відома оперативна ситуація на Сумщині: 18 березня 2025 року сталося падіння російського безпілотника на дах  обласної клінічної лікарні.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Проводяться евакуаційні заходи. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у Києві на фоні "перемир'я" пролунала низка вибухів

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