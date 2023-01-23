У Сумах викрили російського агента, якому ФСБ доручила шпигувати в ОВА (фото, відео)

Сумчанин на виконання завдання ФСБ передавав координати сил оборони та намагався влаштуватись до ОВА.

У Сумах СБУ затримала агента ФСБ, який отримав завдання від окупантів влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації, щоб шпигувати для РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зрадником виявився мешканець Сум, якого російська ФСБ завербувала перед початком повномасштабного вторгнення.

Зловмисник погодився співпрацювати з ворогом, оскільки мав прокремлівські переконання, а також він "повівся" на гроші.

Після 24 лютого 2022 року ФСБ доручила своєму поплічнику розвідувати місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Зрадник України об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ.

Поплічник окупантів також збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин. Крім того, агресор доручив зраднику влаштуватися до Управління оборонної роботи ОВА. У держустанові він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту Сумщини.

Отриману інформацію зловмисник планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку з використанням заздалегідь відпрацьованих умовних символів.

З агентом РФ окупанти розраховувались криптовалютою. Таким чином вони сподівалися убезпечити його від викриття.

Втім, контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочинні дії і затримала біля адміністративної будівлі місцевої ОВА.



Під час обшуку за місцем проживання зрадника співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності.



Затриманому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Львівській області силовики СБУ викрили і затримали російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України. У поплічника російських терористів виявили листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Раніше у Кременчуці Полтавської області діяла ворожа агентурна мережа, яка на користь країни-окупантки РФ намагалась виявити і підірвати установки HIMARS та комплекси С-300. СБУ запобігла диверсіям і затримала ворожих агентів.

Читайте також: