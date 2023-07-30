У Сумах внаслідок ракетного удару пошкоджено недобудований храм Московського патріархату

У Сумах від вибуху ракети постраждав храм Московського патріархату.

У Сумах внаслідок ракетного удару окупантів постраждав Стрітенський храм Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє "Православна Сумщина".

У будівлі пошкоджено покрівлю куполу, вибито вікна в храмі й церковному приміщенні недільної школи.

"За повідомленням настоятеля протоієрея Анатолія Полоза, 29 липня 2023 року від вибухової хвилі в результаті повітряної атаки російського агресора на Суми пошкоджено Стрітенський храм міста", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Стрітенський храм тільки-но будується. Поруч розташовані два професійних ліцеї, де готують цивільних фахівців. Гуртожиток одного з них зруйнувала російська ракета.

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів 29 липня, постраждало 20.

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