Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Сумах внаслідок ракетного удару пошкоджено недобудований храм Московського патріархату

У Сумах внаслідок ракетного удару пошкоджено недобудований храм Московського патріархату

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
553
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Сумах внаслідок ракетного удару пошкоджено недобудований храм Московського патріархату

У Сумах внаслідок ракетного удару РФ постраждав Стрітенський храм УП МП. Фото: "Православна Сумщина".

У Сумах від вибуху ракети постраждав храм Московського патріархату.

У Сумах внаслідок ракетного удару окупантів постраждав Стрітенський храм Української православної церкви Московського патріархату. 

Про це повідомляє "Православна Сумщина". 

У будівлі пошкоджено покрівлю куполу, вибито вікна в храмі й церковному приміщенні недільної школи. 

"За повідомленням настоятеля протоієрея Анатолія Полоза, 29 липня 2023 року від вибухової хвилі в результаті повітряної атаки російського агресора на Суми пошкоджено Стрітенський храм міста", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, Стрітенський храм тільки-но будується. Поруч розташовані два професійних ліцеї, де готують цивільних фахівців. Гуртожиток одного з них зруйнувала російська ракета.

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів 29 липня, постраждало 20.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
553
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація