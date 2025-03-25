У Сумах знову зросла кількість поранених через атаку РФ (свіжі фото)

Суми оговтуються після ракетного удару: кількість поранених збільшилася, влада та волонтери надають допомогу.

У Сумах кількість постраждалих через ракетний удар 24 березня зросла до 99, серед них є 23 дитини.

Про це повідомила Сумська міська рада 25 березня.

"За останньою інформацією, постраждало 99 людей: 76 дорослих і 23 дитини", –вказано в заяві мерії.

Там також поінформували, що на місцях подій розгорнуто три локації, де працюють рятувальники, поліція, комунальники та волонтери громадських організацій.

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Своєю чергою в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, на місці події працюють кінологічні розрахунки.

Верхолази ДСНС демонтують аварійні конструкції у пошкоджених житлових багатоповерхівках і тимчасово відновлюють пошкоджені вибуховою хвилею покрівлі та вікна.

Руйнування у Сумах через атаку 24 березня / Фото: ДСНС Сумщини

Руйнування у Сумах через атаку 24 березня / Фото: ДСНС Сумщини

Руйнування у Сумах через атаку 24 березня / Фото: ДСНС Сумщини

Руйнування у Сумах через атаку 24 березня / Фото: ДСНС Сумщини

Нагадаємо, вдень 24 березня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Суми. Були пошкоджені житлові будинки, школа. Повідомлялося про 24, а згодом про 88 поранених.