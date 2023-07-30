У Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ

Стало відомо про ще одну жертву внаслідок атаки окупантів.

У Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів 29 липня – станом на зараз відомо про смерть вже двох людей, постраждало 20, троє – залишаються в лікарні.

Про це повідомила пресслужба міськради Сум.

Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти. Також пошкоджено гуртожитки та багатоповерхівки.

Продовжуються заходи з розбору завалів та евакуації населення. Надано тимчасове місце для проживання 13 особам.

"У результаті ракетного удару було пошкоджено елементи контактної мережі по вул. Ковпака. Зранку 30 липня відновлено подачу напруги та рух тролейбусів відповідно до маршрутів. Працівники КП "Електроавтотранс" продовжують ремонтні роботи щодо повного усунення технічних несправностей", - розповіли у міськраді.

Нагадаємо, рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки атаки по Сумах (фото, відео).

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