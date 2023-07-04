У Сумах зросла кількість жертв внаслідок удару дроном по багатоповерхівці

Окупанти поцілили "Шахедом" по житловому будинку в Сумах.

Внаслідок удару окупантами у понеділок, 3 липня, по п'ятиповерховому будинку у Сумах кількість жертв зросла до трьох осіб.

Про це повідомив мер міста Олександр Лисенко.

У Сумах 4 липня оголосили День жалоби.

За даними Сумської ОВА, внаслідок удару було поранено 19 людей. У закладах охорони здоров'я залишаються четверо постраждалих, із них двоє – важкі в реанімації, двоє – середнього ступеня важкості. Поранень також зазнали дитина 5 років.

Атака на Суми 3 липня

Російські загарбники 3 липня атакували місто Суми іранськими безпілотниками. Внаслідок удару було пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок.

Окупанти атакували Суми чотирма безпілотниками Shahed 136, внаслідок чого ще 19 людей зазнали поранень.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, що внаслідок атаки "шахедами" по Сумах росіяни, окрім житлових будинків, влучили також по будівлі СБУ.

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