ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
612
Час на прочитання
1 хв

У Сумах після атаки дрона пошкоджено маршрутку з пасажирами (фото)

Вибухова хвиля пошкодила вікна маршрутки та автомобілів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки

Наслідки атаки

У середу, 2 липня, ввечері російські війська атакували Ковпаківський район Сум. Вибухова хвиля пошкодила вікна маршрутки, яка проїжджала поряд.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

«Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру. Попередньо обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів — ніхто з них не постраждав», — написав він.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені вікна в декількох приватних автомобілях і житловому будинку. Наразі проводиться огляд території, на місці працюють усі необхідні служби.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за ситуацією з можливим наступом російських військ на Сумщині. Українські військові тим часом повідомляють, що ситуація на Сумщині наразі стабілізована.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
612
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie