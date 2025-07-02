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- Війна
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У Сумах після атаки дрона пошкоджено маршрутку з пасажирами (фото)
Вибухова хвиля пошкодила вікна маршрутки та автомобілів.
У середу, 2 липня, ввечері російські війська атакували Ковпаківський район Сум. Вибухова хвиля пошкодила вікна маршрутки, яка проїжджала поряд.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.
«Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру. Попередньо обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів — ніхто з них не постраждав», — написав він.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені вікна в декількох приватних автомобілях і житловому будинку. Наразі проводиться огляд території, на місці працюють усі необхідні служби.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за ситуацією з можливим наступом російських військ на Сумщині. Українські військові тим часом повідомляють, що ситуація на Сумщині наразі стабілізована.