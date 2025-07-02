У Сумах після атаки дрона пошкоджено маршрутку з пасажирами (фото)

Наслідки атаки

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У середу, 2 липня, ввечері російські війська атакували Ковпаківський район Сум. Вибухова хвиля пошкодила вікна маршрутки, яка проїжджала поряд.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

«Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру. Попередньо обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів — ніхто з них не постраждав», — написав він.

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За його словами, внаслідок атаки пошкоджені вікна в декількох приватних автомобілях і житловому будинку. Наразі проводиться огляд території, на місці працюють усі необхідні служби.

Наслідки атаки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за ситуацією з можливим наступом російських військ на Сумщині. Українські військові тим часом повідомляють, що ситуація на Сумщині наразі стабілізована.