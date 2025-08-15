- Дата публікації
Війна
У Сумах пролунали вибухи: які наслідки влучань
У Сумах ворог атакував центральну частину міста.
Вдень 15 серпня ворог атакував цивільну інфраструктуру в центрі Сумської громади.
Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Після удару спалахнула пожежа. На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби. Уточнюються дані щодо постраждалих.
Нагадаємо, вдень п’ятниці, 15 серпня, росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину. Попередньо, є постраждалий.