У Сумах пролунали вибухи: які наслідки влучань

У Сумах ворог атакував центральну частину міста.

Атака на Суми

Атака на Суми / © скрін з відео

Вдень 15 серпня ворог атакував цивільну інфраструктуру в центрі Сумської громади.

Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Після удару спалахнула пожежа. На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби. Уточнюються дані щодо постраждалих.

Ворожа атака на Суми. / © Сумська ОДА

Нагадаємо, вдень п’ятниці, 15 серпня, росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину. Попередньо, є постраждалий.

