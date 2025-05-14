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- Війна
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У Сумах російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту: що відомо
Російські війська атакували інфраструктурний об’єкт у Сумах, внаслідок чого, попередньо, є постраждалі.
У Сумах вдень 14 травня пролунав вибух. Армія РФ вдарила по об'єкту промислової інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Сум Артем Кобзар.
“Шановна громадо! Вибух, який щойно було чутно в місті — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури”, — повідомив Кобзар.
Додаткову інформацію буде надано згодом.
У Сумській ОВА деталізували: ворог завдав ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури на території Сумської громади.
“Попередньо, є постраждалі”, — констатували у відомстві.
Усі наслідки удару росіян зʼясовуються, на місці події працюють відповідні служби.
Доповнюється…