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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

У Сумах російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту: що відомо

Російські війська атакували інфраструктурний об’єкт у Сумах, внаслідок чого, попередньо, є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

У Сумах вдень 14 травня пролунав вибух. Армія РФ вдарила по об'єкту промислової інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Сум Артем Кобзар.

“Шановна громадо! Вибух, який щойно було чутно в місті — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури”, — повідомив Кобзар.

Додаткову інформацію буде надано згодом.

У Сумській ОВА деталізували: ворог завдав ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури на території Сумської громади.

“Попередньо, є постраждалі”, — констатували у відомстві.

Усі наслідки удару росіян зʼясовуються, на місці події працюють відповідні служби.

Доповнюється…

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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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