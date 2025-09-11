ТСН у соціальних мережах

У Сумах вночі пролунaли вибухи

Біля міста фіксуються ворожі безпілотники.

Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

У Сумах в ніч проти 11 вересня було чутно вибухи.

Про це інформує Суспільне.

«У Сумах було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Пізніше кореспонденти видання повідомили про повторні вибухи у місті.

Моніторингові канали повідомляють, що в районі Сум фіксуються ворожі ударні безпілотники.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 10 вересня у Львові та Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 10 вересня.

