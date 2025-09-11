- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
У Сумах вночі пролунaли вибухи
Біля міста фіксуються ворожі безпілотники.
У Сумах в ніч проти 11 вересня було чутно вибухи.
Про це інформує Суспільне.
«У Сумах було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Пізніше кореспонденти видання повідомили про повторні вибухи у місті.
Моніторингові канали повідомляють, що в районі Сум фіксуються ворожі ударні безпілотники.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 10 вересня у Львові та Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 10 вересня.