У Сумській області 11 березня "зелених коридорів" не буде - голова ОДА

У Сумській області 11 березня "зелених коридорів" не буде - голова ОДА

Евакуація мирних мешканців не проводитиметься.

У п'ятницю, 11 березня, "зелених коридорів" у Сумській області не буде.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ранок 11 березня. Сьогодні на Сумщині "зелених коридорів" немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Варто зазначити, що 10 березня із Сум, Тростянця і Краснопілля виїхали до Полтави понад 20 тисяч людей: по "зеленому коридору" виїхали: 3 тис. 250 авто (17 тис. 500 громадян), 83 автобуси (2 тис. 510 громадян). 9 березня із Сум до Полтавської області евакуювали понад 43 тисячі людей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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