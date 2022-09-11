У Сумській області лунали мінометні вибухи: перші деталі

Російські окупанти знову обстріляли Сумську область.
У двох громадах Сумської області через дії російських окупантів лунали вибухи.
Про це розповів вранці 11 вересня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
Під ворожим вогнем опинились Юнаківська і Хотінська громади. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.
"Юнаківська громада: до опівночі - 5 мінометних вибухів. Хотінська громада: після восьмої ранку 4 мінометні вибухи. Без жертв та руйнувань. Тихого дня нам, Сумщина! Дякую нашим захисникам та захисницям", - йдеться в його повідомленні.
Нагадаємо, окупанти випустили понад 220 снарядів та мін по Сумщині, поранивши людей і тварин (фото).
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