У Сумській області на міні підірвалась автівка поліції, потім стався ще один вибух: є загиблий та поранені

У Сумській області на міні підірвалась автівка поліції, потім стався ще один вибух: є загиблий та поранені

Ввечері 22 червня в Охтирському районі на міні підірвалась автівка поліцейських, двоє співробітників були поранені.

Коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього поранені ще п'ятеро, одна людина загинула на місці.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора ввечері, коли в Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені. Коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього поранені ще п'ятеро. Одна людина загинула на місці", - написав він.

Щодо ситуацією з обстрілами, то за словами очільника ОВА, ніч в області минула відносно тихо - обстрілів не було.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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