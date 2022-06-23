Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Сумській області на міні підірвалась автівка поліції, потім стався ще один вибух: є загиблий та поранені

Дата публікації
Перегляди
346
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Сумській області на міні підірвалась автівка поліції, потім стався ще один вибух: є загиблий та поранені

Фото: Валентин Резніченко

Ввечері 22 червня в Охтирському районі на міні підірвалась автівка поліцейських, двоє співробітників були поранені. 

Коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього поранені ще п'ятеро, одна людина загинула на місці.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора ввечері, коли в Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені. Коли ж на місці події працювали  вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього поранені ще п'ятеро. Одна людина загинула на місці", - написав він.

Щодо ситуацією з обстрілами, то за словами очільника ОВА, ніч в області минула відносно тихо - обстрілів не було.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Кинув гранату просто в дітей - у Дніпрі п'яний чоловік поранив 11-річного хлопчика

Кинув гранату просто в дітей - у Дніпрі п'яний чоловік поранив 11-річного хлопчика
Наступна публікація