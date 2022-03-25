У Сумській області окупанти розстріляли пенсіонерів на власному подвір’ї

У Сумській області окупанти розстріляли пенсіонерів на власному подвір’ї

Літні люди померли на місці.

Російські військові розстріляли двох жителів села Великий Самбір (Сумська область).

Про це повідомили на Facebook Сумської обласної прокуратури.

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“24 березня військові Росії, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, на власному подвір’ї розстріляли двох пенсіонерів із села Великий Самбір Конотопського району”, - йдеться у повідомленні відомства.

Від отриманих вогнепальних поранень 62-річні чоловік та жінка померли.

Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній, загинули 56 осіб.

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