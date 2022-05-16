У Сумській області прикордонники дали бій російським диверсантам, які хотіли зайти на територію України

У Сумській області 16 травня прикордонники дали бій ворожим диверсантам, які під прикриттям вогню намагалися зайти на територію України.
Сьогодні вранці з боку російського села Локоть ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини.
Про це повідомляє МВС України.
Зазначається, що окупанти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. "Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Попри те, що Сили оборони України вигнали ворога з Сумщини, Росія зі свого боку постійно здійснює обстріли прикордонних територій області. Захисники України дають гідну відсіч агресору, додали в МВС.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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