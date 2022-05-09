У Сумській області російські окупанти обстріляли єврейське кладовище: фото

У Глухівській громаді Сумської області російські окупанти обстріляли єврейське кладовище.

Українська прокуратура за цим фактом уже відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що російські військові 8 травня нанесли авіаудар по території Глухівської громади. Там вони обстріляли могили на старому єврейському кладовищі. Через обстріли мирні жителі не постраждали.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділом поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, 7 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по об’єктам цивільної та критичної інфраструктур у Київському та Малиновському районах Одеси.

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