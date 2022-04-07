У Сумській області українські військові збили ракету, яка летіла у напрямку Полтави

У Сумській області українські військові збили ракету, яка летіла у напрямку Полтави

Рештки ракети впали на територію Липової Долини.

Вчора, 6 квітня, українські військові збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Роменський район. Вчора у районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію", - написав він.

Живицький також додав, що на території району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 43-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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