У Сумській області влучними пострілами збили ворожий дрон з вибухівкою

У Сумській області влучними пострілами збили ворожий дрон з вибухівкою

Бійці прикордонного наряду зауважили російський безпілотник і відкрили по ньому вогонь зі стрілецької зброї.

У Сумській області прикордонники зі стрілецької зброї знешкодили російський безпілотник. Дрон був споряджений вибухівкою і під час приземлення вибухнув.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

На одній із ділянок українського кордону прикордонники зауважили наближення ворожого коптера та відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по повітряній цілі.

Під час падіння російський дрон вибухнув, очевидно, через вибухівку, якою він був споряджений.

“На місці падіння залишилася чимала вирва. Від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці Полтавського батальйону територіальної оборони за допомогою українського глушника ANTIDRON KVSG-6 посадили російський дрон, що вів розвідку над залізничним вокзалом

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