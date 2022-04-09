У Сумській області залишається високою загроза чергового заходу армії РФ - голова ОВА

Окупантам готують "гарячий прийом".

У Сумській області залишається досить серйозною загроза чергового заходу армії РФ, оскільки значна частина ворожих військ перебуває поблизу кордону з Україною.

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Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Загроза залишається досить серйозною. Ми спостерігаємо велике скупчення російських військ поблизу кордону з Україною у Сумській області. Але ми готуємося до "гарячого прийому", якщо вони захочуть знову піти через Сумську область. Але не рекомендуємо їм", - каже він.

Щодо ситуації на кордоні, Живицький заявив, що частково він ще відкритий.

"Ми частково контролюємо кордон, частково він ще відкритий. У нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 кілометри, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично", - наголосив очільник області та додав, що навіть після перемоги бути спокійними з таким сусідом не можна.

Тому на думку Живицького на кордоні з РФ у Сумській області потрібно будувати непрохідну стіну.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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