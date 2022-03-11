У Сумській області затримали майже 30 російських військовослужбовців

У Сумській області затримали майже 30 російських військовослужбовців

Поліція з'ясовує обставини, за яких окупанти опинилися на території області.

У Сумській області поліцейські спільно з представниками територіальної оборони затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції.

Зазначається, що мешканці Роменщини поблизу одного із сіл, в полі, помітили групу підозрілих осіб. Усі вони були у військовій формі. Поліцейські разом з представниками територіальної оборони відреагували на звернення та затримали 29 військовослужбовців РФ.

Затримані пояснили свої дії тим, що йшли за картою на кордон. Наразі їх передали до відповідних органів. Правоохоронці будуть з'ясовувати обставини, за яких вони потрапили на територію Роменського району.

Як повідомлялося, у Чернігівській області ЗСУ разом з теробороною звільнили п'ять населених пунктів від російських окупантів.

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