У Сумській області затримано ще 14 російських військовослужбовців: серед них - медик (фото)

У Сумській області затримано ще 14 російських військовослужбовців: серед них - медик (фото)

Серед них - військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач групи.

Сьогодні, 7 березня, під час руху колони військової техніки країни-агресорки в напрямку обласного центру, військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"За участю правоохоронців окупантів було доставлено до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії. Поліцейські затримали військовослужбовців Російської Федерації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають допити", - розповіли у відомстві.

Поліцейські вже встановили осіб нападників. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їхньої групи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України".