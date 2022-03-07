У Сумській області затримано ще 14 російських військовослужбовців: серед них - медик (фото)

Серед них - військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач групи.
Сьогодні, 7 березня, під час руху колони військової техніки країни-агресорки в напрямку обласного центру, військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"За участю правоохоронців окупантів було доставлено до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії. Поліцейські затримали військовослужбовців Російської Федерації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають допити", - розповіли у відомстві.
Поліцейські вже встановили осіб нападників. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їхньої групи.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України".
На Сумщині затримано ще 14 російських військовослужбовців Сьогодні, під час руху колони військової техніки країни...Опубліковано Національна поліція України Понедельник, 7 марта 2022 г.